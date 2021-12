HUSin diagnostiikkajohtaja: Meilahden sairaala meni pimeäksi laajan sähkökatkon takia

Lehtonen kertoo MTV Uutisille, että laaja sähkökatko on edelleen päällä.

– Ilmeisesti myös varavoimaa on ollut vaikeuksia saada käyntiin. Selvitykset sähkökatkon syystä ovat kesken. Selvää on, että jos isosta sairaalasta menee sähköt ja varavoimaa on vaikeuksia saada käyntiin, niin ei se tietysti hyvä tilanne ole.