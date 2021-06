Näin hurjat matkakulut irtisanotulla Yli-Viikarilla oli – lentopisteiden käyttö on yhä mysteeri

Kallein matka Marokkoon ja Chileen

Matkojen kokonaiskesto on ollut 327 vuorokautta, joista EUROSAIn osuus on 159.

Taksilla suhaamista ja puutteellisia selvityksiä

– Matkasuunnitelmien hyväksymisessä esiintyi viivettä ja matkasuunnitelmia on lähetetty hyväksyttäväksi muun muassa matkustuspäivää edeltävänä päivänä. Matkasuunnitelmat on hyväksytty näin ollen vasta pääjohtajan lähdettyä virkamatkalle. Matkalaskut on laadittu ja hyväksytetty yli kahden kuukauden jälkeen, joka on asetettu matkustusohjeessa enimmäisrajaksi.