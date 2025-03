Eagle S lähti matkaan, kolme miehistön jäsentä jäi rannalle – KRP kertoo, mistä on kyse

Suomenlahden kaapelirikoista epäillyn Eagle S -öljytankkerin takavarikko on purettu.

Keskusrikospoliisin mukaan takavarikko purettiin perjantaina. Rajavartiolaitos valvoo tänään Eagle S -säiliöaluksen poistumista Suomen aluevesiltä ja talousvyöhykkeeltä.

Esitutkinnan perusteella kahdeksaa henkilöä epäillään rikoksesta. Tällä hetkellä matkustuskiellossa on edelleen kolme henkilöä, eli matkustuskiellot on kumottu kuluvalla viikolla viiden henkilön osalta.

Tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Risto Lohi Keskusrikospoliisista kertoo MTV Uutisille, että kyseisten kolmen matkustuskiellossa olevan henkilön tapauksessa on vielä tutkittavia asioita. Poliisi joutuu vielä tekemään heidän osaltaan tarkentavia kuulusteluja heidän rooliinsa ja vastuuseensa liittyen.

– Tutkinta on siinä vaiheessa, että heidän osaltaan arvioitiin vielä, että tarve ja välttämättömyys matkustuskiellon jatkamiselle on olemassa. Tietyiltä osin tämä perustuu heidän asemaansa ja rooliinsa aluksella. Tutkinta jatkuu ja heidän osaltaan on tiettyjä tarkentavia toimenpiteitä tiedossa.

Lohi ei tarkemmin yksilöi kyseisten kolmen henkilön asemaa aluksella.

Miehistöä vaihtunut

Eagle S on tänään aamupäivällä lähtenyt liikkeelle Porvoon edustalta. Lohen mukaan aluksella on tapahtunut miehistönvaihtoa tutkintaoperaation aikana. Hän kertoo, että tietojen mukaan aluksella on riittävä ja pätevä miehistö sen merenkulkua varten.

– Poliisin osalta, kun tarve takavarikolle on poistunut ja se on alukselle ja sen edustajalle ilmoitettu, niin alus ja sen varustamo on hoitanut tarvittavan miehistön. Traficom on osaltaan meriturvallisuuteen liittyen huomioinut sen.

Lohi kertoo, että aluksen kapteeni ja miehistö ovat olleet yhteistyökykyisiä tutkinnan aikana.

– Se on ymmärrettävää, että tilanne varmastikin on heille haastava ja kaksi kuukautta alus on tuossa paikallaan ollut. Mutta tutkintatoimenpiteet on meidän mielestämme tehty hyvässä yhteistyössä heidän kanssaan.

Lohen mukaan tutkinnan keskiössä on henkilöiden rooli, vastuu ja toiminta merellä tapahtuneiden kaapelivaurioiden syntymisestä.

– Mutta kun tutkinta on vielä kesken niin lopullisia johtopäätöksiä on ennenaikaista tehdä. Lopulliset johtopäätökset syntyvät, kun tutkintatoimenpiteitä saadaan vielä vietyä eteenpäin ja sitten asia esitellään syyttäjille arvioitavaksi.

1:13 Katso myös: Venäläiselle öljylle asetetut sanktiot ovat tuoneet viimeisen kahden vuoden aikana Suomenlahdelle uudenlaista liikennettä ja yhä vanhempia aluksia.