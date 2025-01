Eagle S -tutkinta jatkuu kuukausia – KRP tutkii yhä törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä

KRP:n mukaan kaapelirikoista epäilty Eagle S olisi raahannut ankkuriaan merenpohjassa lähes sadan kilometrin matkan.

Suomen ja Viron välisiin kaapelirikkoihin joulupäivänä yhdistettyyn Eagle S -öljytankkeriin kohdistuva esitutkinta jatkuu edelleen, kertoo STT:lle keskusrikospoliisi (KRP).

– Me tutkimme tällä hetkellä törkeää tuhotyötä ja törkeää tietoliikenteen häirintää. Keskiössä on tapahtumien tahallisuus ja mikä mahdollisten toimijoiden rooli siinä on ollut, kertoi STT:lle tiistaina tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Risto Lohi.

KRP:n mukaan tutkintakokonaisuuden valmistuminen vie useita kuukausia. Venäjän varjolaivastoon kuuluvaksi epäillyn Eagle S -tankkerin epäiltiin katkaisseen ankkurillaan useita tietoliikennekaapeleita ja Estlink 2 -sähkönsiirtoyhteyden Suomen ja Viron välillä. KRP:n mukaan Eagle S olisi raahannut ankkuriaan merenpohjassa lähes sadan kilometrin matkan.

Laitteistoa takavarikoitiin

Esitutkinnan ja siihen liittyvän oikeusprosessin yhteydessä on kerrottu, että alukselta on takavarikoitu laitteistoa ja niiden sisältämiä tietoja. Lohi ei kerro tarkemmin, millaisesta laitteistosta on kyse. Hän kuitenkin kiistää poliisin löytäneen alukselta vakoilulaitteita, joista meriliikennejulkaisu Lloyd's List kertoi joulukuussa.

– Meillä ei ole tämmöisestä mitään havaintoa.

Lohi ei ota kantaa siihen, olisiko laivan toimintaa mahdollista selittää miehistön osaamattomuudella tai tottumattomuudella Itämeren merenkulkuun.

– Kun tutkintatoimenpiteet on saatu valmiiksi, niin sitten tehdään ne johtopäätökset ja esitellään asia eteenpäin. Tässä selvitetään tapahtumien kulkua ja eri henkilöiden osallisuutta, tietoisuutta ja toimintaa. Tässä vaiheessa tietyt toimenpiteet ovat edelleen kesken, eli johtopäätöksiä on ennenaikaista tehdä.

Toiminnan tahallisuus on ollut Eagle S -tutkinnassa keskiössä alusta lähtien. Helsingin Sanomat kertoi viikko sitten omien lähteidensä pohjalta suojelupoliisin (supo) uskovan, ettei Venäjä ole osallinen tapahtuneeseen. Supo ei ole virallisesti tätä kommentoinut.