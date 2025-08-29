KRP:n esiselvitys Stubbin pojan harjoittelupaikasta on valmistunut

KRP:n mukaan Oliver Stubbin rekrytoinnissa ei ole syytä epäillä rikosta eikä esitutkintaa aloiteta.

Keskusrikospoliisi on tehnyt esiselvityksen presidentti Alexander Stubbin pojan valinnasta Ulkopoliittisen instituutin korkeakouluharjoittelijaksi. 

KRP:n mukaan Oliver Stubbin rekrytoinnissa ei ole syytä epäillä rikosta eikä esitutkintaa aloiteta.

Aiemmin tällä viikolla Julkisen sanan neuvosto päätti, ettei presidentti Stubbin pojan harjoittelupaikka Ulkopoliittisessa instituutissa ei ole yksityisasia.

Exeterin yliopistossa Britanniassa ensimmäistä vuotta opiskeleva Oliver Stubb valittiin kesäksi Ulkopoliittisen instituutin korkeakouluharjoittelijaksi. Kahta tarjolla ollutta harjoittelupaikkaa Upissa haki lehtitietojen mukaan yli 200 henkilöä.

