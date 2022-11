KRP: Kansanedustaja Wille Rydmanin seksuaalirikostutkinta loppusuoralla – "Uhri on täysi-ikäinen"

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka ei kommentoi uhrin tai epäillyn henkilöllisyyttä, mutta kertoo yhteen aikuiseen asianomistajaan kohdistuneen epäillyn seksuaalirikoksen olevan parhaillaan loppulausunnoilla. Epäilty on kesäkuussa kokoomuksen eduskuntaryhmästä eronnut kansanedustaja, poliisi on aiemmin kertonut.

– Rikosepäilyt eivät ole laajentuneet, vaan tilanne on edelleen se, mistä on alun perin tiedotettu. Kyse on aikuiseen ihmiseen kohdistuvasta seksuaalirikosepäilystä, ja myös uhri on täysi-ikäinen.