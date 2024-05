KRP aloitti esitutkinnan Oma Säästöpankkiin liittyvistä epäillyistä talousrikoksista

Hallinnolliset seuraamukset selvityksessä

– Finanssivalvonnan tehtävä on huolehtia vakaudesta ja luottamuksesta finanssimarkkinoilla. Tämän vuoksi edellytämme ja valvomme, että toimijat noudattavat omaa toimintaansa koskevaa sääntelyä ja pörssilistattuina myös listayhtiösääntelyä. Tämä on edellytys luottamukselle, ja siksi puutumme puutteisiin välittömästi, Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa sanoo tiedotteessa .

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, joka valvoo muun muassa pankkeja sekä vakuutus- ja eläkeyhtiöitä. Sillä on oikeus määrätä hallinnollisia seuraamuksia finanssisektorin sääntelyä koskevista rikkeistä. Jos rikkeisiin liittyy epäily rikoksesta, Finanssivalvonta tekee poliisille esitutkintapyynnön.

Asiakkaiden luottoriskiasemaa peitelty

– Selvitystyössä on ilmennyt, että pankin luotonantoon liittyviä ohjeistuksia on merkittävästi rikottu. Kyse on yksittäistapauksesta, jossa asiakkaiden luottoriskiasemaa on peitelty muodostamalla asiakaskokonaisuuksia tietoisesti virheellisesti ja puutteellisin tiedoin. Kohteet sijoittuvat valtakunnallisesti ympäri Suomea ja kohdistuvat kiinteistötoimialalle, pankki kertoi.