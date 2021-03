Poliisi MTV:lle: Rovaniemen kaupungin rökälesijoituksiin liittyvästä rikostutkinnasta ei saada vastauksia ennen kuntavaaleja

Poliisin tiedotteen mukaan Rovaniemen kaupungin edustaja on toimittanut 16. helmikuuta Lapin poliisilaitokselle kaupungin sijoitustoimintaa koskevan tutkintapyynnön. Poliisilaitos päätti, että tutkintapyynnössä kuvattujen tapahtumien osalta on syytä epäillä rikosta.

Riskisijoitus vuonna 2017

Rovaniemen kaupunki teki vuonna 2017 kahden miljoonan euron velkakirjasijoituksen Front Finance -yhtiöön. Viime marraskuussa kaupunki ilmoitti, että sijoittamiseen liittyvä riski on realisoitunut.

– Front Financen velkakirjasijoitukset ovat olleet niin sanottuja korkean tuoton sijoituksia, joihin on liittynyt myös korkea riski. Kaupunki on ryhtynyt toimiin varmistaakseen, että jatkossa riskeihin osattaisiin varautua paremmin. Käymme läpi kaupungin sijoitusohjeen ja päivitämme sitä tarvittavilta osin. Sijoitusasiasta ja kaupungin sisäisistä käytännöistä on myös käynnistetty ulkopuolinen selvitys, kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio kertoi tuolloin tiedotteessa.