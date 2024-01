Sääntöpykälä pakotti HJK:n erikoiseen valmentajaratkaisuun – Palloliiton asiantuntija: "Käytännössä mahdoton valvoa"

HJK tiedotti perjantaina, että Ossi Virta on seuran ensi kauden päävalmentaja. Helsinkiläisseura ehti jo kertoa marraskuussa, että Ferran Sibila olisi sen uusi luotsi, mutta nopeasti selvisi, että hän ei täyttänyt kriteereitä, joita veikkausliigavalmentajalla pitää olla. Sibilalta puuttuu vaadittava Uefan Pro-lisenssi. Sibila kuitenkin on edelleen mukana HJK:n valmennustiimissä.

Palloliiton näkökulmasta tapaus on melko yksinkertainen.

– Me odotamme, kenet sieltä ilmoitetaan ja sitten me katsomme, ovatko lisenssit voimassa, Palloliiton seuralisenssipäällikkö Mikko Aitkoski sanoo.

– Päävalmentajan tehtävät on määritelty aika selkeästi, ja pelitapahtuma on isossa roolissa. Pöytäkirjat ensinnäkin, että päävalmentajat ovat paikalla ottelutapahtumissa. Sen lisäksi on myös mediatilasuuksiin liittyviä tehtäviä, jotka päävalmentajaksi nimetyn täytyy hoitaa, Aitkoski jatkaa.