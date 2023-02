Turkki etsii syntipukkeja tragediaan: Yli sata määrätty kiinniotettaviksi rakennusten romahtamisen vuoksi – luksusurakoitsijan pako tyssäsi lentokentälle

Maanjäristysten runtelemassa Kaakkois-Turkissa on tähän mennessä määrätty kiinniotettavaksi 113 ihmistä rakennusten romahtamisen vuoksi.

Oktay kertoi myös, että katastrofialueella kymmeneen Turkin maakuntaan on perustettu erityisiä tutkintatoimistoja, jotka keskittyvät "maanjäristysrikoksiin". Kaikkiaan epäiltyjä on tähän mennessä yli 130, joista yksi on pidätetty.