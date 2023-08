Kristillisdemokraattien puoluekokous alkaa tänään Joensuussa. Ohjelmassa on puheenjohtajiston valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle.



Nykyinen puheenjohtaja Sari Essayah on ainoa ehdokas puheenjohtajaksi, mutta kolmehenkiseen varapuheenjohtajistoon on 14 ehdokasta.



Nykyisistä varapuheenjohtajista jatkoa hakee Tiina Tuomela, lisäksi ehdolla on esimerkiksi kristillisdemokraattien ensimmäisen kauden kansanedustaja Mika Poutala ja esimerkiksi sinisissä ja korjausliikkeessä toiminut Tiina Ahva.



Puoluevaltuuston puheenjohtajan tehtävää tavoittelee kolme ehdokasta.