Kristian Meurman tähtää The Voice of Finland -laulukilpailun voittoon.

Laulaja Kristian Meurman kilpaili vuonna 2007 Idols-ohjelmassa ja eteni aina finaaliin asti, mutta voittoa ei tuolloin tullut. Suomaisten sydämiin itsensä lauloi Ari Koivunen. Tällä kaudella Meurman on mukana The Voice of Finland -ohjelmassa.

Huomenta Suomessa vieraillut Meurman kertoi, miksi hän halusi lähteä uudelleen mukaan laulukilpailuun.

– Tämä on oikeastaan useamman asian summa ja yksi niistä on se, että Voice on ehkä näkyvin kykyjenetsintäohjelma tällä hetkellä ja on ollut aika pitkään. Monella on virheellinen muisto, että olisin ollut jo Voicessa. Ehkä kyllästyin korjaamaan, että en ole ollut ja nyt voi sanoa hyvällä omalla tunnolla, että kyllä olen, Meurman sanoi.

Yllä olevalla videolla Meurman pohtii, onko tällä kertaa helpompi nousta lavalle laulukilpailussa kuin Idolsissa aikoinaan. Meurman myös paljastaa, mitä kaikkea on tehnyt kaikki vuodet, kun ei ole patsastellut parrasvaloissa.