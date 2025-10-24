Ilkka Jääskeläinen tekee paluun musiikkikentälle vuosien tauon jälkeen.
Laulaja Ilkka Jääskeläinen on Suomen toinen Idols-voittaja. Hän lauloi itsensä suomalaisten sydämiin ja nappasi kirkkaimman kruunun lauluohjelmassa joulukuussa vuonna 2005.
Nyt, 20 vuotta myöhemmin, Jääskeläinen muistaa edelleen sen hetken, kun Idolsia tuona vuonna juontaneet Ellen Jokikunnas ja Heikki Paasonen kajauttivat ilmoille hänen nimensä.
– Kai sen tajusi siinä heti, kun jotkut sanovat, ettei tajua, mitä tapahtui. Sen tajusi, mutta ei tajunnut. Se oli iso hetki, hieno kilpailu ja päättyi niin hyvin kuin voi päättyä, Jääskeläinen kertoi MTV Uutisille kotisohvallaan.