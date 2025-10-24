



Ilkka Jääskeläinen voitti Idolsin 20 vuotta sitten ja sen jälkeen katosi – kertoo nyt, mitä ohjelman jälkeen tapahtui 7:49 Ilkka Jääskeläinen Huomenta Suomen haastattelussa - kertoo, oliko se tietoinen päätös vetäytyä musiikkimaailmasta Julkaistu 55 minuuttia sitten Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Ilkka Jääskeläinen tekee paluun musiikkikentälle vuosien tauon jälkeen. Laulaja Ilkka Jääskeläinen on Suomen toinen Idols-voittaja. Hän lauloi itsensä suomalaisten sydämiin ja nappasi kirkkaimman kruunun lauluohjelmassa joulukuussa vuonna 2005. Nyt, 20 vuotta myöhemmin, Jääskeläinen muistaa edelleen sen hetken, kun Idolsia tuona vuonna juontaneet Ellen Jokikunnas ja Heikki Paasonen kajauttivat ilmoille hänen nimensä. – Kai sen tajusi siinä heti, kun jotkut sanovat, ettei tajua, mitä tapahtui. Sen tajusi, mutta ei tajunnut. Se oli iso hetki, hieno kilpailu ja päättyi niin hyvin kuin voi päättyä, Jääskeläinen kertoi MTV Uutisille kotisohvallaan.





Ilkka Jääskeläinen ja Katri Ylander kamppailivat Idols-ohjelman voitosta vuonna 2005.

Idolsin finaalia seurasi miljoonayleisö ja ääniä annettiin lähes 400 000. Jännittävässä finaalissa Jääskeläinen kamppaili voitosta Katri Ylanderin kanssa, jota pidettiin ennakkosuosikkina. Lopulta 55 prosenttia äänesti Jääskeläisen voittoon.

Idols oli tuohon aikaan Suomessa valtava ilmiö, joten ohjelman tähdet tunnistettiin kaikkialla.

– Jotkut kiljuivat ja jotkut pyysivät nimmaria. Ne ovat viime vuosina vähentyneet.

Idols-ohjelman kautta on noussut Suomen musiikkikentälle uusia artisteja. Nosteen omalle uralleen ohjelman kautta ovat saaneet muun muassa Antti Tuisku, Anna Abreu ja Anna Puu.

Jääskeläinen julkaisi voittonsa jälkeen albumin ja keikkaili veljensä kanssa. Pian hän kuitenkin vetäytyi julkisuuden valokeikasta opiskeluiden pariin, jotka hänellä oli kesken ohjelman aikana.

– Palasin hoitamaan itselleni ammatin ja suoriuduin kursseista sekä gradusta. Sitten olen tehnyt open hommia. Asia johti toiseen. Rehtori sanoi, että heti kun valmistut, niin tänne. Lupaus pidettiin ja pääsin töihin, niin kuin kunnon ihminen.

– Ehkä siinä oli varasuunnitelma, jos taiteella ei saa elätetty itseensä, niin sitten on oikea ammatti.

Jääskeläinen on ollut vuosia pois julkisuuden ja työskennellyt opettajana sekä perustanut perheen. Nyt hän kuitenkin tekee paluun musiikkikentälle ja tänään häneltä ilmestyi uusi albumi.

Jääskeläinen kertoo yllä olevalla videolla, oliko se tietoinen päätös vetäytyä julkisuudesta. Sen lisäksi hän muistelee, miltä suorasanaisten Idols-tuomareiden kommentit aikoinaan tuntuivat. Jääskeläinen myös paljastaa musiikilliset haaveensa.