Krista Kiuru Ylellä: Suomessa jäljellä enää seitsemän vapaata tehohoitopaikkaa

– Olemme tällä hetkellä siinä tilanteessa, että meillä on seitsemän tehohoitopaikkaa tässä valtakunnassa jäljellä. Sen jälkeen joudutaan erittäin poikkeuksellisiin toimiin. Pahimmillaan sen jälkeen hätäjarruun tai sen jälkeen jopa poikkeusolosuhteisiin, jos ei tilannetta saada haltuun. Nyt on aika toimia, jos aiotaan toimia ennen kuin on liian myöhäistä. Uskon, että tämä viesti on hyvin laajasti valtioneuvostossa jaettu, ministeri Kiuru sanoi Ylen haastattelussa.