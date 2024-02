Pilvi Hämäläinen avaa taustoja, kuinka päätyi laulamaan UMK-finaalissa: "Heti kun sain kutsun…"

– Heti kun sain kutsun juontaa UMK:n niin kysyin puoliksi tosissani, että kai saan oman väliaikanumeron, kun juontajilla on aina aiemminkin ollut. Sitten Elias veti takataskustaan tämmösen bängerin ja se oli siinä. Eliaksen biisi oli odottanut minua ja minä olin odottanut Eliaksen biisiä. Tämä oli meant to be! Saa nähdä tuleeko minusta one hit wonder vai uusi Katri Helena, Hämäläinen kertoo.