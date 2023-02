Yö julkaisee uuden kappaleen – laulajana Olli Lindholm

– Viimeiseen auringonlaskuun -kappale oli työn alla ’Mitä jos mä rakastan’ studioalbumillemme, mutta jostain syystä se ei mielestämme silloin sopinut kokonaisuuteen. Jonkin verran lisätyötä kappaleen valmistaminen julkaisukuntoon on vaatinut, mutta lopputuloksena on upea ja koskettava biisi, jossa on kuultavissa kaikki ne tunnusmerkit, joista Yö on aina opittu tuntemaan, yhtye kommentoi tiedotteessa.