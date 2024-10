Koomikot Krisse Salminen ja Joonas Nordman tietävät, mikä on hauskaa: "Jonkinlainen perstuntuma"

Koomikot Krisse Salminen ja Joonas Nordman ovat paitsi kollegoita, myös ystävyksiä. Heillä on klikannut ensitapaamisesta lähtien, koska he ovat samalla ”huumoriaaltopituudella”.

Vuosien myötä he ovat oppineet, mikä kansaa naurattaa.

– Väitän, että tiedämme, mikä on hauskaa. Meillä on kutina siitä, mikä ainakin meidän mielestämme on hauskaa, ja myös siihen löytyy pieni aavistus, mikä voisi olla muistakin hauskaa, Salminen kertoi Huomenta Suomessa 26. lokakuuta.