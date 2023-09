Kourtney Kardashian joutui kiireelliseen leikkaukseen pelastaakseen vielä syntymättömän poikansa: "Olen ikuisesti kiitollinen"

View this post on Instagram

– Kolme todella helppoa raskautta aikaisemmin kokeneena en ollut valmis pelkäämään kiireellistä sikiönleikkausta. En usko, että kukaan, joka ei ole kokenut samanlaista tilannetta, voi alkaa ymmärtää sitä pelon tunnetta. Minulla on täysin uusi ymmärrys ja kunnioitus niitä äitejä kohtaan, jotka ovat joutuneet taistelemaan vauvojensa puolesta raskauden aikana, Kardashian kirjoitti.

/All Over Press

Hän päätti kirjoituksensa kertoen, että hänen poikavauvansa on edelleen hänen vatsassaan ja nyt turvassa.

Kardashianilla on eksänsä mediapersoona Scott Disickin kanssa pojat Mason Dash, 13, ja Reign Aston, 8, sekä tytär Penelope Scotland, 10. Barker on jo isä kolmelle lapselle: Landonille, 19, Alabamalle, 17, sekä Atianalle, 24, joka on Barkerin tytärpuoli.