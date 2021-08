Kriisinhallintaoperaatio Eupolin suomalainen ex-pomo MTV:lle: "Meille Afganistanissa työskennelleet ihmiset joutuvat piileskelemään kellareissa"

Nykyisin Suomen suurlähettiläänä Kosovossa toimiva Stjernvall sanoo MTV Uutiset Liven haastattelussa, että Afganistanissa pitkään tehty kriisinhallintatyö on valunut nopeasti käytännössä hukkaan.

– Kaikki se, mitä on tehty ja yritetty auttaa maata. Ei olla päästy ollenkaan sinne, minne olisi haluttu.

– Hän sanoi, että Taleban koputtelee ihmisten asuntoja ja kyselee, mitä he tekevät ja missä ovat. Talebanin edustajat ovat käyttäytyneet kuulemma vielä ihan ok. On kuitenkin hirveän huolestuttavaa, että meille työskennelleet ihmiset joutuvat piileskelemään kellareissa.