Jääkiekon SM-liigassa keskiviikkokierroksen "kriisiottelu" käydään Oulussa, missä vastakkain ovat Kärpät ja Pelicans.
Illan joukkueista Kärpät on tällä hetkellä neljän ottelun mittaisessa tappioputkessa. Pelicansilla tappioita on kertynyt jo kuusi putkeen.
Vaikka Kärpät hallitsi Oulun mittelön kenttätapahtumia avauserässä, ei se saanut kuparistaan rikki.
Ensimmäisenä maalien makuun pääsi Pelicans, kun Kim Nieminen latasi paluukiekon verkon perukoille. Aika 28.44.
1:09Pelicans osuu Oulun "kriisiottelussa" – Kim Nieminen avaa vieraiden maalihanat
Lisää tuli muutamaa minuuttia myöhemmin, kun Roni Karvisen levitys kimposi Kärppä-puolustaja Atte Ohtamaan kautta kotijoukkueen nuottaan. Pelicans 2, Kärpät 0.
1:09Pelicansin johto kasvaa onnenkantamoisella – kiekko pomppii Atte Ohtamaan kautta Kärppien nuottaan
Ennen keskiviikon kierrosta Pelicans oli sarjassa sijalla 14. ja Kärpät sijalla 15.