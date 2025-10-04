Vielä aiemmin tällä viikolla ihmeteltiin sitä, miten SM-liigan suurseura Kärpät oli romahtanut koko sarjan viimeiselle paikalle. Nyt Kärppien meno näyttää aivan toiselta.

Kärpät pisti hyrskyn myrskyn perjantain Hockey Night -ottelussa (MTV Katsomo ja MTV3), kun se kaatoi Ilveksen peräti luvuin 7–2. Oululaisjoukkueen kova tykitys on jatkunut myös Espoossa kaupungin kiekkoylpeyttä eli Kiekko-Espoota vastaan.

Kärpät siirtyi lauantain ottelun kolmannessa erässä jo 4–0-johtoon. Oululaisille maaliverkkoja ovat heiluttaneet Eemil Erholtz, Kasperi Ojantakanen, Aku Räty ja liigauransa ensimmäisen osuman laukonut Janne Peltonen.

1:02 Janne Peltonen iskee ensimmäisen liigamaalinsa Kärpille

1:16 Kärpät menee menojaan Espoossa, Kasperi Ojantakanen raapii vieraiden kolmannen maalin

Ennen illan kierrosta Kärpät oli sarjassa sijalla 12. Vahvasti alkukaudella esiintynyt Kiekko-Espoo oli puolestaan neljäntenä.