Kreikassa metsäpalot ovat riehuneet jo viikon – näin kokenut pelastaja arvioi tilannetta

MTV Uutiset Liven vieraana olleen Tiaisen mukaan tilanne on nyt täysin erilainen verrattuna viime vuoteen, jolloin tilanne Kreikassa oli kohtuullisen hyvä.

– Haastavaksi sen tekee se, että näitä maastopaloja on eri puolilla Kreikkaa eikä pelkästään tietyillä saarilla.

Haastavaksi pelastusoperaation tekee myös se, että kyseessä on saari mikä tekee kaluston siirtämisestä hankalaa. Myös maasto on vaikeakulkuista.

– On mäkistä vuoristoseutua, johon on ylipäätään hankala päästä jalkaisin tai ajoneuvoilla. Silloin kysymykseen tulee sammutuslentokoneet ja -helikopterit, joita on Kreikassa nyt erittäin paljon käytössä.