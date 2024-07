Pep Guardiolasta villi väite – lähde: Englanti virittelee hurjaa ratkaisua

Englannin uudeksi päävalmentajaksi on huhuttu muun muassa nykyään Newcastlea valmentavaa Eddie Howea , Graham Potteria ja vastaikää Liverpoolin jättänyttä Jürgen Kloppia .

Nyt The Independent lataa aiheesta villin väitteen pöytään. Lehden mukaan Englannin jalkapalloliitto FA on valmis odottamaan, että espanjalaismanageri Pep Guardiola vapautuu nykytehtävästään.

– Hän on niin uskomattoman kova vaihtoehto, että he saattavat nimetä tehtävään väliaikaisen päävalmentajan siksi ajaksi, että heidän ykkösvaihtoehtonsa vapautuu tarjolle, The Independent julistaa.