Kourtney Kardashian ja Travis Barker paljastivat lapsensa sukupuolen

Tosi-tv-tähti Kourtney Kardashian , 44, ja Blink-182-yhtyeen rumpali Travis Barker , 47, odottavat lasta, joka on avioparin ensimmäinen yhteinen. Aiemmin kesäkuussa Kardashian ilmoitti raskaudestaan miehensä bändin keikalla Los Angelesissa pitelemällä kylttiä, jossa luki ”Travis, olen raskaana”.

He lopettivat äskettäin hedelmöityshoidot, mutta kertoivat tuolloin edelleen toivovansa yhteistä lasta. Kardashian kertoi perheen The Kardashians -tosi-tv-sarjassa viime vuonna, että hoidot olivat aiheuttaneet turvotusta ja painonnousua, mikä johti vahingollisiin raskaushuhuihin.

– Minusta on niin epäkohteliasta kommentoida asioita ihmisille, kun ei ole aavistustakaan, mitä he käyvät läpi, hän sanoi jaksossa.

Kardashianilla on eksänsä mediapersoona Scott Disickin kanssa pojat Mason Dash, 13, ja Reign Aston, 8, sekä tytär Penelope Scotland, 10. Barker on jo isä kolmelle lapselle: Landonille, 19, Alabamalle, 17, ja Atianalle, 24, joka on Barkerin tytärpuoli.