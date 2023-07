Kourtney Kardashian, 44, hehkuu raskauden onnea – poseeraa pinkeissä bikineissä

Ilouutisen kerrottuaan Kardashian on jakanut seuraajilleen otoksia, joissa esittelee pyöristynyttä vauvavatsaansa.

Lähde kertoi aikaisemmin Peoplelle Kourtneyn olevan raskaudestaan enemmän kuin innoissaan. Lähteen mukaan Kardashian on rukoillut tulevansa raskaaksi ja halunnut Barkerin kanssa lasta siitä lähtien, kun he ovat alkaneet seurustella. Pari on yrittänyt tulla raskaaksi jo lähes kaksi vuotta. Uusi tulokas onkin heidän ensimmäinen yhteinen.