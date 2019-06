Vihattu aktiivimalli, koulutusleikkaukset ja dramaattinen ero – näistä asioista Sipilän hallitus muistetaan

Yhteiskuntasopimus, eli kiky

Vihattu aktiivimalli

Sipilän hallitus käytti runsaasti keppiä työttömiin maan työllisyystilanteen parantamiseksi. Tunnetuin ja epäilemättä myös vihatuin esimerkki keinoista on työttömyysturvan aktiivimalli, joka otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa.

Aktiivimalli on kuitenkin voimassa edelleen, joskin aktiivisuuden kriteerejä on huojennettu. Rinteen hallitus on luvannut purkaa aktiivimallin leikkurin.