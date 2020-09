Koronavirusaltistumisia eri puolilla Suomea – Jyväskylässä useita sairaita koulussa, yli 30 ihmistä karanteeniin

Keski-Suomessa Jyväskylän normaalikoulun alakoulussa on todettu koronavirustartunta neljällä ihmisellä, tiedottaa Jyväskylän yliopisto. Altistumisien vuoksi karanteeniin on määrätty 30 oppilasta ja viisi opettajaa.

Uudellamaalla Sipoossa Box Café & Grillissä lauantaina 19. syyskuuta illalla noin kello 18.30–19 asioineella ihmisellä on sittemmin todettu koronavirustartunta, kertoo Sipoon sosiaali- ja terveystoimi tiedotteessa. Tartunnan saaneen kanssa lähikontaktissa olleet ihmiset on tavoitettu ja asetettu karanteeniin, mutta muitakin altistumisia on saattanut tapahtua.