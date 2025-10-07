Yli 50 nuorta kuljettanut koulubussi syöksyi alas jyrkkää katua ja syttyi liekkeihin törmättyään useisiin autoihin.

Tapaus sattui Brasilian Porto Alegren kaupungissa viime perjantaina. Bussin kyydissä oli yhteensä 55 koululaista sekä opettajia.

Kuljettaja oli poistunut bussista ajoneuvon jäätyä kiinni sähkölinjoihin. Hän oli omien sanojensa mukaan mennyt tarkastamaan tilannetta ja havahtunut siihen, että bussi liikkuu.

Poliisin mukaan kuljettaja kertoi vetäneensä käsijarrun pohjaan, mutta bussi oli silti lähtenyt valumaan mäkeä alas.

Lopulta bussi törmäsi jopa noin kymmeneen pysäköityyn autoon ennen kuin se syttyi tuleen.

Bussi onnistuttiin kuitenkin evakuoimaan ennen kuin tulipalo ehti leviämään ja kaikki osalliset selvisivät tilanteesta ilman vakavia vammoja.

Katso hurja tilanne yllä olevalta videolta.