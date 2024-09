Kotisynnytykset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti – tutkimusprofessori: Kysyntä ja tarjonta alkaneet kohdata

Suunnitellut kotisynnytykset ovat olleet Suomessa 1900-luvun alun jälkeen hyvin harvinaisia. 2000-luvulla niiden määrä on lähtenyt kuitenkin räjähdysmäiseen nousuun.

Vaikuttiko synnytysten keskittäminen?

Samaan aikaan, kun kotisynnytykset ovat lisääntyneet, ovat synnytyssairaalat Suomessa vähentyneet. Gissler ei usko, että näillä kahdella asialla on yhteyttä.

– Suurin osa näistä kotisynnytyksistä on kaupungeissa sen takia, että näitä kotikätilöitä on myös kaupungeissa, Gissler selittää.

Tämä on asia, joka harvoin toteutuu isoissa synnytysyksiköissä.

– Kotisynnytyksessä ne kätilöt olivat vain ja ainoastaan minua varten. Meillä oli myös ollut jatkuva hoitosuhde raskaudenseurannan myötä. He olivat tuttuja ja tunsivat minut, Niemi sanoo.

Hinta uutena tulppana

Joissakin maissa kotisynnytys on kuitenkin yhteiskunnan tarjoama palvelu. Yksi näistä maista on Alankomaat, jossa viime vuosina noin 15 prosenttia synnytyksistä on tapahtunut suunnitellusti kotona. Gissler ottaa esille myös Pohjoismaat.