Koston kierre Henna Virkkusen komissaarinimityksen uhkana

Kauhun tasapaino

Onnistunut esiintyminen ei kuitenkaan tarkoita, että nimitys olisi sataprosenttisen varmaa. Poliittinen peli on Brysselissä kovaa, ja Virkkusen nimitys voi vielä kaatua hänestä riippumattomiin syihin.

Jokainen kuudesta ehdokkaasta on hyväksyttävä, tai muutkin heistä voivat joutua vaikeuksiin.

– Eli Virkkusen nimityksestä ei päätetä vain hänen oman kompetenssinsa ja kuulemisensa perusteella, vaan huomenna päätetään koko puheenjohtajapaketista. Ja on mahdollista, ei välttämättä todennäköistä, että Virkkusen kohtalo kietoutuu esimerkiksi Espanjan tai Italian komissaariehdokkaan kohtaloon, jotka ovat kiistanalaisempia henkilöitä.

Ristivetoa vaatimuksissa

Itse kuulemisessa keskityttiin eniten teknologia-asioihin, joiden kanssa Virkkunen on jo meppinä tehnyt paljon töitä, ja uudessa komissiossa teknologia tulisi olemaankin juuri Virkkusen ydinalaa.

– Ehkä eniten tasapainoilua hän on joutunut tekemään, kun on kysytty digiyritysten sääntelyn purkamisesta, Puumalainen sanoo.

– Eurooppa on aivan liian riippuvainen muista digiasioissa. 80 prosenttia teknologiastamme tulee EU:n ulkopuolelta. Mutta meillä on myös vahvuutemme, joita voimme ja meidän täytyy vahvistaa.

On käytettävä kaikki keinot, jotta vauhditamme innovaatioita ja sijoituksia uusiin teknologioihin, Virkkunen lausui parlamentille.