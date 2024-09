Euroopan poliittisen vallan jaossa nähtiin tuima käänne ja vihjauksia selkäänpuukotuksesta – minkä salkun Suomi saa?

Von der Leyen on jakanut valtaa EU-komission huipulta viime viikkoina siinä määrin kovalla kädellä, että syke asian ympärillä on kiihtynyt Brysselissä, Strasbourgissa ja muutamissa EU-maiden pääkaupungeissa. Samasta syystä salkkujaon julkistus lykkääntyi jo viime viikolta tämän viikon tiistaille.

IMAGO/Panama Pictures/ All Over Press

IMAGO/Panama Pictures/ All Over Press

Orpo haluaisi salkun kilpailukyvystä

Suomessa pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kertonut tavoittelevansa Henna Virkkuselle kilpailukykyyn liittyvää salkkua. Kilpailukyvyn alle Orpo määritteli viime tiistaina Brysselissä muun muassa sisämarkkinoihin, osaamiseen ja innovaatioihin sekä liikenteeseen liittyvät salkut.

– Se sopisi Suomen tavoitteisiin, sillä teknologia liittyy EU:n kilpailukykyyn vahvasti. Jos odotettu salkku on tämänkaltainen, sitä voi pitää suhteellisen painavana tehtävänä. Varavaihtoehtona Virkkuselle on pidetty liikennekomissaarin salkkua, Puumalainen sanoo.

Ranskan komissaari erosi

Breton on ollut näkyvä, voimakas ja osin omapäinen komissaari, jonka on odotettu saavan painavan salkun myös von der Leyenin uudesta komissiosta. Bretonin haaveet kuitenkin katkesivat, kun Ranska ilmoitti vaihtavansa komissaariehdokkaakseen maan ulkoministerin Stephane Sejournen .

– Muutama päivä sitten, tulevan komission jäsenten kollegion kokoonpanosta käytyjen neuvottelujen loppusuoralla pyysit Ranskaa vetämään nimeni pois – henkilökohtaisista syistä, joista et ole missään yhteydessä keskustellut suoraan kanssani – ja tarjosit poliittisena vastineena Ranskalle väitetysti vaikutusvaltaisempaa salkkua tulevassa kollegiossa.

Sloveniaa odotellessa

Bretonin ero ei vaikuttane tiistain julkistukseen, koska kyse on von der Leyenin miettimästä salkkujaosta uudessa komissiossa. Sen sijaan suurempi ongelma löytyy Sloveniasta, jossa von der Leyenin toiveet ovat roihauttaneet poliittisen kiistan hallituksen ja opposition välille.

Ranskan tavoin myös Slovenia päätyi aiemmin vaihtamaan komissaariehdokastaan. Slovenialaisen kiistan syitä on tämän jälkeen valottanut muun muassa The Slovenia Times.

Riidan polttoaineena on se, että von der Leyenilla on ollut painetta pyrkiä korjaamaan uuden komissionsa sukupuolijakaumaa. Sloveniassa oppositio on vaatinut puolestaan komissaarivaihdokseen liittyvän kirjeenvaihdon ja muun aineiston julkistamista, jotta väitetyn poliittisen vaihtokaupan sisältö tulisi julki.