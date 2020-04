Koronavirustartunta todettu Yhdysvaltain varapresidentin kansliassa

Tiedottaja Katie Millerin mukaan presidentti Donald Trump tai Pence eivät kumpikaan ole olleet läheisissä tekemisissä sairastuneen työntekijän kanssa.Miller ei New York Timesin mukaan vastannut toimittajan kysymyksiin siitä, mitä työtä sairastunut on tehnyt kansliassa.

Trumpin lähipiirissä ihmisiä karanteenissa

New York Times kirjoittaa, että moni Trumpin hallinnossa työskentelevä on päätynyt omavalintaiseen karanteeniin. Esimerkiksi kansliapäällikkö Mick Mulvaney on varotoimena karanteenissa, sillä hänen sukulaisensa on saanut tartunnan.