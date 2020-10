Nämä Trumpin lähipiiriin kuuluvat ovat myös sairastuneet koronaan – katso koko lista

Tarkkaa tietoa siitä, mistä Trump on viruksen saanut, ei ole olemassa. Tätä ei myöskään ole kovin helppoa selvittää, sillä Trump on viime viikkojen aikana liikkunut todella paljon vaalikampanjansa tiimoilta. Se on kuitenkin varmaa, että moni presidentin lähipiiristä on sairastunut koronavirustautiin viime päivien aikana.