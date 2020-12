Koronavirustapausten lisääntyessä Etelä-Korean Soulissa on enää kolme sairaalapaikkaa kriittistä hoitoa tarvitseville

Maan viranomaiset kertoivat lähes 1100 uudesta virustartunnasta. Määrä on suurin sitten pandemian alun.

Vakavien tartuntatapausten määrä on Guardianin mukaan yli kaksinkertaistunut kahdessa viikossa.

Maan pääministeri Chung Sye-kyunin mukaan maan prioriteetti on nyt turvata lisää sairaalapaikkoja. Guardian kertoo, että pääministeri sanoi Etelä-Korean panostavan turvavälien toteutumiseen, jotta voitaisiin välttyä kaikista tiukimmilta rajoituksilta. Tiukemmat rajoitukset voisivat tarkoittaa sitä, että Etelä-Korea saattaisi päätyä ensimmäiseen koronasulkuunsa.

Etelä-Korea sai keväällä ylistystä koronataktiikastaan

Yhdysvaltalaisen koronavirustartuntoja seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan Etelä-Koreassa on pandemian aikana todettu yli 45 400 koronavirustartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu 612. Worldometer-seurantasivuston mukaan miljoonaa asukasta kohden tartuntoja on vahvistettu lähes 890 ja kuolemia 12.