Koronaviruksen kolmas aalto iskenyt Etelä-Koreaan: "Edessämme pahin kriisi taistelussa"

Tartuntojen määrä on hypähtänyt nopeasti liki sadasta yli viiteensataan päivässä. Tänään on rekisteröity 631 uutta koronatartuntaa, mikä on korkein määrä yhdeksään kuukauteen. Noin 51 miljoonan asukkaan Etelä-Korea on globaalissa vertailussa kuitenkin selvinnyt koronapandemiasta verrattain hyvin.