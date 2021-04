Brasiliassa jopa yli tuhat vauvaa kuollut koronavirukseen liittyen

Maan virallisten tietojen mukaan koronan aiheuttamaan tautiin on kuollut 852 alle 9-vuotiasta, joista 518 on vauvoja.

Sao Paolon yliopiston johtavan epidemiologin Fatima Marinhon mukaan todellinen luku on kuitenkin yli kaksinkertainen.

Brasiliassa koronatilanne on edelleen vakava. Korkea ilmaantuvuus on ylikuormittanut maan terveydenhuollon. Maassa on puutteita peruslääkkeistä ja tehohoitopaikat ovat loppumassa.