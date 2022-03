Koronaviruksen määrä jätevesissä yhä korkealla tasolla – Helsingissä uusi nousu tällä viikolla

Helsingissä koronaviruksen RNA-lukumäärä on kääntynyt tällä viikolla nousuun viiden viimeisen mittauskerran perusteella. Kouvolassa ja Oulussa nouseva trendi on jatkunut, kuten aiemmilla viikoilla.

Seinäjoella laskua

Tällä viikolla Suomessa on todettu noin 10 000 uutta koronatartuntaa päivittäin. Sairaalassa on potilaita ennätyspaljon, mutta heistä suuri osa on tullut sairaalaan muun syyn kuin siellä todetun koronan takia. Tehohoidossa potilaita on 32.