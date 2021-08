Koronavainajien määrä Venäjällä kasvaa – tänään saatiin jälleen synkät tartuntaluvut ja kuolemia rekisteröitiin yli 800

Venäjän viranomaiset rekisteröivät tänään 819 uutta koronavainajaa ja yli 22 100 uutta koronatartuntaa. Pandemian aikana Venäjällä on virallisesti rekisteröity lähes 170 000 viruksen seurauksensa kuollutta, mikä on korkein määrä Euroopassa.

Virallisiin tilastoihin on laskettu mukaan vain kuolleet, joiden kuolinsyyksi on ruumiinavauksen jälkeen merkitty koronavirus. Jos lukuun otetaan mukaan myös muut koronavirukseen kytköksissä olleet kuolemat, on vainajia yli 300 000, kertoo Venäjän tilastovirasto Rosstat.