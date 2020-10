Koronatestejä tulisi suosia matkailussa karanteeneja enemmän, sanoo WHO – terveysviraston mukaan matkailu on nyt "suhteellisen turvallista"

WHO:n hätäkomitean puheenjohtaja Didier Houssin kommentoi asiaa tänään perjantaina. Aiemmin päivällä toinen WHO:n johtohahmo, järjestön hätäohjelman päällikkö Mike Ryan arvioi, että matkustaminen on tällä hetkellä ”suhteellisen turvallista”, ja että riskit ovat ”suhteellisen matalat”.

WHO otti kantaa matkailuun samalla, kun eri puolilta maailmaa raportoitiin suuria määriä uusia koronatartuntoja.

Muun muassa Saksassa tehtiin tänään uusi ennätys vuorokauden aikana raportoiduissa tautitapauksissa. Tartuntoja kirjattiin vuorokaudessa 18 600. Myös esimerkiksi Venäjällä on todettu tänään ennätysmäärä uusia tapauksia, 18 000 vuorokaudessa. Edellinen ennätys rikkoutui eilen.

Suomessa on raportoitu tänään 344 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana tapauksia on raportoitu 2777, mikä on 112 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.