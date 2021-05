Koronatartuntojen määrän lasku on pysähtynyt – HUSin johtajaylilääkäri on huolissaan alkavan kesän tilanteesta

– Se herättää tietenkin huolta, että hyvinkin rivakka tartuntamäärien lasku on pysähtynyt muutama päivä sitten. Kaikista koronanäytteistä positiivia on nyt puolestaan 1,6 prosenttia, ja lukema on vähän nousussa. Eli kyllä tässä sellaisia heikkoja, huolestuttavia signaaleja on, Markku Mäkijärvi toteaa.