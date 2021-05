Milloin Suomessa on laumasuoja koronaa vastaan? Yksi merkkipaalu häämöttää jo kesäkuun lopussa: "Tartunnat vähenevät radikaalisti, kun..."

Suomi etenee rokotuksissa hieman nopeammin kuin EU-maat keskimäärin. Nopeimmin on edennyt pikkuvaltio Malta, jossa ensimmäisen annoksen on saanut 57,5 prosenttia.

THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio kertoo MTV:lle, että mikäli rokotteita saapuu aikataulussa, yli 16-vuotiaista suomalaisista 70 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteen kesäkuun loppuun mennessä.

Vielä ei kuitenkaan tiedetä, milloin meillä on laumasuoja koronaa vastaan.

– Koko ajan tulee näyttöä siitä, että rokotteet estävät tartuntoja tehokkaasti, varsinkin kahden annoksen jälkeen. Vielä on vaikea tietää, millainen yhden annoksen vaikutus on. Mutta ihan varmasti tartunnat vähenevät radikaalisti, kun 70 prosentilla on yksikin annos, Kontio sanoo.

Syksyllä rokoteurakka päätökseen

Aikatauluarvio on, että syksyllä kaikki suomalaiset ovat saaneet toisenkin rokoteannoksen. Kun rokottaminen etenee kesän aikana, marssijärjestyksessä viimeisenä olevien ei välttämättä tarvitse odottaa aivan 12 viikkoa seuraavaa annostaan.

– Alkusyksystä saadaan kaikille halukkaille kakkosannoskin annettua.

Tänään, 19. toukokuuta, tarkalleen 38,8 prosenttia suomalaisista on saanut vähintään yhden rokoteannoksen koronavirusta vastaan.

Riskiryhmät ja ikääntyneet on suurelta osin saatu rokotettua ja paikoin ikäryhmissä kattavuus on korkea. Esimerkiksi 70- ja 80-vuotiaista 90 prosenttia on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.