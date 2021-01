Koronatartunnan saanut Winston-gorilla toipumassa – sai samantyyppistä hoitoa kuin Donald Trump

Yhdysvalloissa vakavan koronatartunnan San Diegon eläinpuistossa saanut Winston-gorilla on toipumassa, eläinpuisto kertoo. Winstonin hoidossa on käytetty muun muassa synteettisiin vasta-aineisiin perustuvaa hoitoa, joka on samantyyppistä kuin mitä käytettiin entisen presidentin Donald Trumpin hoidossa.