Rokotekäytäntöihin muutos: Mrna-rokotteita jatkossa myös halukkaille 65–69-vuotiaille – Astra Zenecan ikäraja pysyy ennallaan

THL:n mukaan mrna-rokotteiden saatavuus on parantunut ja paranee edelleen tulevien viikkojen aikana. 65–69-vuotiaat perusterveet ihmiset voivat toukokuun alusta lähtien halutessaan saada mrna-rokotteen.

– Siinä vaiheessa valtaosa ikääntyneistä ja sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvista henkilöistä on saanut rokotuksen. Pienemmillä paikkakunnilla tämä voi toteutua mrna-rokotteiden saatavuuden vuoksi hieman myöhemmin, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio tiedotteessa.

Astra Zenecan ikäraja pysyy ennallaan

Nyt useimmissa kunnissa 65–69-vuotiaille on annettu Astra Zenecan rokotetta. Sen alaikäraja pysyy ennallaan 65 vuodessa.

THL:n mukaan nykyisessä epidemiatilanteessa ja rokotusten hyvällä etenemisellä kaikilla on mahdollisuus saada rokotus kohtuullisen nopeasti.

Astra Zenecan rokotteen saaneilla on havaittu harvinaisia veren hyytymishäiriöitä, joiden yleisyyttä eri ikäryhmissä ei tarkkaan tiedetä. Valtaosa häiriöistä on havaittu alle 60-vuotiailla. Häiriön ilmaantuvuus on ollut noin yksi sataatuhatta rokotettua kohden.