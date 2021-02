Koronarokotetodistusten valmistelu on käynnissä – tavoitteena on, että todistukset ovat suomalaisilla toukokuussa

Johtaja Minna Saarion mukaan tämänhetkisenä tavoitteena on, että todistukset ovat käytössä toukokuussa 2021. Tekninen toteutus pyritään saamaan aikaan jo alkukevään aikana.

– Varauksena on todettava, että tietojärjestelmähankkeisiin sisältyy aina riski ennakoimattomille muutoksille, Saario huomauttaa sähköpostitse.

Suomi mukana yhteistyössä

Suomi on kuitenkin mukana kansainvälisessä yhteistyössä siltä varalta, että koronarokotetodistuksia aletaan ulkomailla edellyttää.

Julkisessa keskustelussa on arvioitu, että todistukset voisivat mahdollistaa erilaisiin tapahtumiin osallistumisen. Lentoyhtiöt ja muut matkailutoimijat toivovat todistusten helpottavan matkustamista.

Tämä on Saarion mukaan keskeinen peruste sille, miksi "todistuksia koskeville velvoitteille" ei nähdä tällä hetkellä perusteita.

Tänään 385 tartuntaa

Suomessa on THL:n mukaan raportoitu 385 uutta koronatartuntaa. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 263, mikä on 201 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.