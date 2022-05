Koronarajoituksista vapaa vappu piti juhlijat liikenteessä yömyöhään – "Viime vappuna oli hiljaista kuin huopatossutehtaalla"

Myös Sisä-Suomen poliisista arvioidaan, että yön juhlinnassa on ollut työkokemuksen perustella huomattava ero aiempiin koronapandemia-ajan vappuihin.

–Tuntuu, että nyt otetaan vähän niin kuin ilo irti enemmän, kun päästään vapaammin liikkumaan. Sellainen tuntuma on, että selkeästi vilkkaampaa olisi. Sekä ravintolat ovat auki, yleisjohtaja, komisario Juha Haapalainen Helsingin poliisista vertaa yötä koronavappuihin.

– Enemmän on näyttänyt niin, että on siirrytty ulkotiloihin öiden osalta.

Sisä-Suomen poliisin yleisjohtaja, komisario Jari Lindholm kertoo STT:lle, että yö on ollut erittäin kiireinen iltayhdeksästä alkaen Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Oulun poliisista kerrotaan, että ihmisiä on ollut liikkeellä tavallista viikonloppua enemmän. Oulusta kerrotaan, että merkittävänä erona viime vappuun on ollut se, että ravintolat ovat saaneet olla auki.

Vielä ennen kello neljää juhlinta oli käynnissä muun muassa Helsingissä, Oulussa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Poliisilaitoksilta sanottiin, että on vaikea arvioida, kuinka pitkälle aamuun juhlat jatkuvat.

"Positiivinen yllätys"

Itä-Suomen poliisista sanotaan STT:lle, että juhlinta on ollut viime vappuun verrattuna rauhallisempaa.

– Samansuuntaista viestiä on tullut myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan poliisialueilta: ihmisiä, pääosin opiskelijoita ja nuorisoa on ollut liikkeellä runsaasti, mutta pahemmilta järjestyshäiriöiltä on vältytty, Itä-Suomen poliisi summasi Facebookissa.