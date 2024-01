"Koronapandemia on ohi" – ihmisille jäänyt pelko surettaa ylilääkäriä

Koronaviruksesta on puhuttu tulevan lopulta yksi tauti muiden joukkoon. Husin ylilääkäri Asko Järvisen mukaan nyt se on tapahtunut.

– Nyt ollaan aika pitkälti siinä tilanteessa, jossa koronavirus on meille tavallisen immuunijärjestelmän omaaville ihmisille yksi hengitystievirusten aiheuttaja muiden mukana, Järvinen sanoo.

Täysin testejä ei kuitenkaan ole syytä jättää pois. Jos lähipiirissä on riskiryhmässä olevia, kuten iäkkäitä tai syöpäpotilaita, voi taudin tunnistamisesta koronaksi olla merkitystä.

"Voima ihan toisenlainen"

– Siinä mielessä voidaan sanoa, että pandemia on ohi. Virus on jäänyt tänne meille kiertämään, mutta sen voima ja merkitys yhteisölle on ihan toisenlainen.