Koronan vuoksi sairaalahoitoon joutuvien määrä tasaantunut eri puolilla maata – Uudenmaan sulun purkaminen voisi silti nostaa tautiriskiä muualla

– Jos katsoo tämänhetkistä tilannetta sairaalahoitotietojen osalta, näyttää siltä, että rasite pääkaupunkiseudulla on muuta maata huomattavasti korkeampi, hän sanoo.

Yle kertoi oman tietonsa perusteella tiistaina aamupäivällä, että asiantuntijaryhmän laatima selvitys ei puoltaisi erityksen jatkoa. STT:lle puolestaan kerrottiin alkuiltapäivällä hallituslähteistä, ettei selvitys olisi vielä valmis. Mediatietojen perusteella selvityksen on odotettu valmistuvan tiistaina.

Norjan ja Tanskan toimia "katsottava tarkkaan"

Markku Peltonen korostaa, että päätöksessä on huomioitava lukuisia näkökulmia. Erilaisilla rajoitustoimilla on vaikutuksia niin talouteen kuin hyvinvointiin.

– Olemme jonkin verran esimerkiksi Norjaa ja Tanskaa jäljessä epidemian vaiheissa. Sitä tulisi katsoa hyvin tarkkaan, mitä he tekevät ja millä tietopohjalla, ja mitä epidemialle siellä tapahtuu.

Sairaalahoidon tarve tasaantumassa kaikkialla maassa

Keskeinen peruste Uudenmaan sulkemisessa on ollut terveydenhuollon kapasiteetista huolehtiminen. Sillä on haluttu estää sitä, että sairaalat eivät kuormitu koko maassa kerralla.

Peltonen on myös vertaillut viiden erityisvastuualueen eli erva-alueen hoitotietoja. Positiivinen signaali tutkimusprofessorin mukaan on se, että sairaalahoidossa olevien määrä on tasaantunut kaikilla erva-alueilla, tosin Helsingin yliopiston alueella hieman myöhemmin kuin Turun, Tampereen, Itä-Suomen ja Oulun alueilla.