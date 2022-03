Koronakuolleisuus noussut huolestuttavasti Suomessa – iäkkäistä koronapotilaista menehtyy nyt jopa joka kolmas, sanoo johtajalääkäri Helsingistä: "Taudin kuva on vaikeampi"

– Omikronin aiheuttama tautiaalto on ollut ikäihmisille vaarallinen erityisesti sen vuoksi, koska vuodeosastolle tulevilla on usein perussairauksia. Potilaiden määrä on lisääntynyt viimeisen kahden viikon aikana, kertoo johtajalääkäri Laura Pikkarainen Helsingin sairaalasta.

Pikkaraisen mukaan potilaiden määrä on lisääntynyt myös kaupungin sairaaloissa, koska käynnissä on useita osastoepidemioita.

– Taudin kuva on vaikeampi. Menehtymisen syy on usein virusinfektion jälkeen tullut bakteeri, josta on seurauksena keuhkokuume.

Potilailla ei täyttä rokotussuojaa

Koronapotilaiden hoitoon vuoden alussa avatussa Herttoniemen varasairaalassa oli tänään vapaana vain yksi paikka.

– Meillä on 35 paikkaa ja vain yksi on vapaana. Kun on paljon potilaita, niin potilaita myös kuolee enemmän. Kyllä on saattohoidossa ollut useita potilaita lähiaikoina, kertoo hallinnollinen osastonhoitaja Päivi Hemming Herttoniemen varasairaalasta.

Herttoniemessä ja muissakin Helsingin sairaaloissa suurin osa koronapotilaista on iäkkäitä potilaita.

– Pahaksi onneksi näyttää siltä, että kuolleisuus korkeampi. Nyt joka kolmas koronapotilas menehtyy, kun tammikuussa se oli hyvin paljon pienempää ja vain joka kymmenes menehtyi, kertoo Pikkarainen

Pikkaraisen mukaan kaupungin sairaaloihin joutuneista iäkkäistä vain 60 prosentilla oli täysi rokotussuoja.

– Potilaista 40 prosenttia oli vajaarokotettuja tai kokonaan rokottamattomia. Tämä on hurja yliedustus verrattuna siihen, että tässä ikäryhmässä ainakin Helsingissä rokotuskattavuus on lähemmäs 100 prosenttia.

Suomessa THL suosittelee yli 80 vuotiaille iäkkäille ja hoivakodin asukkaille neljättä rokotusta. Johtajalääkäri Pikkarainen ja Hemming muistuttavat, että nyt on tärkeätä ottaa neljäs rokotus.