Koronaan on kuollut Suomessa kahdeksan alle 50-vuotiasta – lähes kaikilla kuolleista pitkäaikaissairauksia

Kuolleiden mediaani-ikänsä on 84 vuotta. Mediaani tarkoittaa kaikkien tapausten keskimmäistä henkilöä, eli puolet kuolleista on 84-vuotiaita tai vanhempia. Kuolleista 380 on 50-vuotiaita tai vanhempia, ja 20-49-vuotiaita kuolleita on yhteensä 8. Alle 20-vuotiaita koskevia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia ei THL:n tiedossa ole.