Synkkä luku: Suomessa 7 uutta koronakuolemaa – eniten epidemian aikana

Määrä kasvoi eilisestä 7 kuolleella. Toiseksi isoin kuolinluku on 5 ja se on peräisin viime lauantailta.

THL kertoo, että kuolemien raportoinnissa on viiveitä. Ikä on tiedossa 27 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on kuusi, yli 80-vuotiaita on 19.